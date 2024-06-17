Şırnak'ta Asayiş ve Kaçakçılık Operasyonlarında Silah ve Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

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Şırnak merkez ve ilçelerinde emniyet güçleri tarafından bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda silah ve kaçak ürün ele geçirilirken, gözaltına alınan 43 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından 1 hafta içerisinde 13 asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 1881,08 gram metamfetamin maddesi, 392,30 gram esrar maddesi, 1 adet bong, 1 adet hassas terazi, 14 adet tabanca, 28 adet şarjör, 116 adet fişek, 50 adet silah parçası, 16 bin 670 paket sigara, 216 adet puro, 430 kilo nargile tütünü, 11 kilo tütün, 718 adet elektronik sigara, 2 adet cep telefonu, 166 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Gözaltınan 43 şüpheliden 3'ü tutuklandı. - ŞIRNAK