Şırnak'ta Balık Tutan Genç Kayboldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün balık tutarken düştüğü çayda kaybolan gencin bulunması için ekipler seferber oldu.

Olay, Taşarası köyü yakınlarında Komato bölgesindeki Habur Çayında dün akşam saatlerinde yaşandı. Piknik için gittikleri bölgede balık tutmak isteyen 27 yaşındaki Erkan Sak'ın dengesini kaybederek suya düştüğü ve suda kaybolduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 gündür gencin bulunması için binlerce insan seferber oldu. İlçe Kaymakamı Muhammed Emin Tutal dün akşamdan beri ekiplerle beraber sahada çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarına katılan Çetin Sak isimli vatandaş, "Dün balık için gelen akrabalarımızdan Erkan Sak suya düştü, kayboldu. Dünden beri arama çalışmaları sürüyor. İş makineleri getirildi. Su altı dronlar var, birçok çalışma yapılıyor. Herkes seferber olmuş durumda" dedi. - ŞIRNAK