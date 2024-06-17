Şırnak'ta Bayram Tatili İçin Emniyet ve Jandarma Ekipleri Seferber Oldu

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Şırnak Valiliği tarafından görevlendirilen 15 bin 715 emniyet ve jandarma ekipleri il genelinde vatandaşların bayram tatilini daha güvenli bir şekilde geçirmesi için seferber oldu.

Şırnak Valiliği tarafından alınan bayram tatili tedbirleri kapsamında kırsal alanlarda jandarma, şehir merkezlerinde ise emniyet ekipleri, 24 saat boyunca devriye gezerek vatandaşların güvenliklerini sağlıyor. Şehrin giriş-çıkışlarında bulunan yol kontrol noktalarından geçen araçlar denetlenirken, özellikle trafik kazalarını en aza indirmek içinde trafik ekipleri sürücülere sözlü bilgilendirmenin yanı sıra çeşitli uyarıcı broşürler dağıtıyor.

Şırnak il genelinde trafik ekipleri tarafından 4 bin 359 araç denetlendi. Kurallara uymayan 530 sürücü 699 bin 370 TL ceza kesilirken 4 araç ise trafikten men edildi.

Güvenlik yetkilileri, bayram boyunca vatandaşların trafik kurallarına uymalarını, aşırı hız yapmamalarını, emniyet kemeri takmalarını ve araç kullanırken cep telefonu kullanmaktan kaçınmalarını vurguladı. - ŞIRNAK