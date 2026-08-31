Şırnak'ta Büyük Kaçakçılık Operasyonu: 57 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta Büyük Kaçakçılık Operasyonu: 57 Gözaltı

Şırnak\'ta Büyük Kaçakçılık Operasyonu: 57 Gözaltı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 8.5 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 500 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, gözaltına alınan 57 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24-30 Ağustos tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısında operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, 0,30 gram eroin maddesi, 7,35 gram metamfetamin maddesi, 0,58 gram kokain maddesi, 3 adet bong aparatı, 168 bin 400 adet kaçak sigara, bin 600 adet kaçak puro, 170 paket elektronik sigara tütünü, 188 adet cep telefonu, 1 adet sahte çek, 1876 adet muhtelif emtia, 57 adet elektronik emtia ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 500 bin Türk lirası olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 57 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Narkotik, Asayiş, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta Büyük Kaçakçılık Operasyonu: 57 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi

15:37
Girne’deki gemi faciasında kayıp sayısı 20’ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
15:30
Süper Lig’de bu sezon 3 haftada 4 puan alan teknik adamla yollar ayrıldı
Süper Lig'de bu sezon 3 haftada 4 puan alan teknik adamla yollar ayrıldı
15:17
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
14:51
Galatasaray’da şok ayrılık Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor
Galatasaray'da şok ayrılık! Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor
14:15
Trump’ın hamlesi yetmedi Kuzey Kore’den dünyayı tedirgin eden nükleer resti
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti
14:13
Milli antrenör Funda Bakış’ın öldürüldüğü anlar kamerada
Milli antrenör Funda Bakış'ın öldürüldüğü anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 15:46:28. #7.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Büyük Kaçakçılık Operasyonu: 57 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement