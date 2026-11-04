Şırnak'ta ekim ayı operasyonlarında 219 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şırnak'ta ekim ayı operasyonlarında 219 aranan şahıs yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak\'ta ekim ayı operasyonlarında 219 aranan şahıs yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Şırnak'ta ekim ayı boyunca düzenlenen operasyonlarda 219 aranan şahıs yakalanırken, uyuşturucu operasyonlarında 78 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Habur Kara Hudut Kapısı'ndaki denetim ve operasyonlarda ise 145 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Şırnak'ta emniyet güçlerinin ekim ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda 219 aranan şahıs yakalanırken, uyuşturucu operasyonlarında 78 kişi hakkında işlem yapıldı. Habur Sınır Kapısında ise kaçakçılık, terör, narkotik ve asayiş suçlarına yönelik çalışmalarda 145 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Şırnak'ta suç ve suçlulara yönelik mücadele Ekim ayında da hız kesmedi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçeler başta olmak üzere Habur Kara Hudut Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyon, uygulama ve denetimlerle suç şebekelerine, uyuşturucu ticaretine, kaçakçılığa ve aranan şahıslara yönelik kapsamlı çalışma yürüttü. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan 1-31 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan verilere göre, güvenlik güçleri bir ay boyunca hem sokaklarda hem de sınır hattında yoğun mesai harcadı. Asayiş ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü çalışmalarda Ekim ayı boyunca 665 asayiş olayı meydana geldi. Olaylara ilişkin gerçekleştirilen müdahale ve operasyonlarda 544 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 219 kişi, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Narkotik ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonlarda 545,57 gram esrar, 14,55 gram eroin, 15,15 gram metamfetamin, 15,50 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10,15 gram skunk ve 200 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 78 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocukların güvenliği için 759 okul çevresi denetlendi

Emniyet ekipleri, çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde de geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Bir ay içerisinde 2 bin 484 şahıs, bin 876 araç ve 299 öğrenci servisi kontrol edildi. Bunun yanı sıra 759 okul çevresi, 49 metruk bina, 90 kafe ve kahvehane, 51 oyun salonu, 155 market ve büfe, 81 park ve bahçe ile 35 öğrenci yurdu denetimden geçirildi. Denetimlerde uçucu madde satışı yaptığı belirlenen 2 iş yeri ile tütün ve tekel bayisi olan 2 işletme hakkında işlem yapıldı. Şırnak'ın Türkiye'yi Orta Doğu'ya bağlayan önemli geçiş noktalarından Habur Kara Hudut Kapısında da güvenlik güçleri yoğun çalışma yürüttü. Sınır kapısında ekim ayı boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 45 asayiş, 74 kaçakçılık, 4 terör, 3 narkotik, 1 sahte kaşe ve 2 yasa dışı giriş teşebbüsü suçuna ilişkin şüpheliler yakalandı. Bunun yanı sıra siber suçlardan aranan 8 kişi ile kayıp şahıs olarak aranan 8 kişi tespit edildi. Habur'daki operasyon ve denetimlerde toplam 145 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele edilmesi ve çocukların her türlü tehlikeden uzak tutulması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
Operasyon3. SayfaŞırnakGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Emre Belözoğlu geldi, Kuyt’ın kaderi belli oldu Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu
Türkiye’nin konuştuğu imam AK Parti kanadından da ilk yorum geldi Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
Emre Belözoğlu’nun ekibi belli oldu Tam 11 isim var Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu! Tam 11 isim var
Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde gerilim Ailesi tabutu bırakmadı Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
17:31
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
17:15
Fenerbahçe’de Çağrı Balta’dan olay hareket Formasını çıkarıp gitti
Fenerbahçe'de Çağrı Balta'dan olay hareket! Formasını çıkarıp gitti
16:51
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı Bir gecede tüm hesaplar değişti
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti
16:39
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 17:33:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Şırnak'ta ekim ayı operasyonlarında 219 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android