Şırnak\'ta ekim ayı operasyonlarında 219 aranan şahıs yakalandı

Şırnak'ta emniyet güçlerinin ekim ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda 219 aranan şahıs yakalanırken, uyuşturucu operasyonlarında 78 kişi hakkında işlem yapıldı. Habur Sınır Kapısında ise kaçakçılık, terör, narkotik ve asayiş suçlarına yönelik çalışmalarda 145 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Şırnak'ta suç ve suçlulara yönelik mücadele Ekim ayında da hız kesmedi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçeler başta olmak üzere Habur Kara Hudut Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyon, uygulama ve denetimlerle suç şebekelerine, uyuşturucu ticaretine, kaçakçılığa ve aranan şahıslara yönelik kapsamlı çalışma yürüttü. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan 1-31 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan verilere göre, güvenlik güçleri bir ay boyunca hem sokaklarda hem de sınır hattında yoğun mesai harcadı. Asayiş ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü çalışmalarda Ekim ayı boyunca 665 asayiş olayı meydana geldi. Olaylara ilişkin gerçekleştirilen müdahale ve operasyonlarda 544 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 219 kişi, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Narkotik ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonlarda 545,57 gram esrar, 14,55 gram eroin, 15,15 gram metamfetamin, 15,50 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10,15 gram skunk ve 200 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 78 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocukların güvenliği için 759 okul çevresi denetlendi

Emniyet ekipleri, çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde de geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Bir ay içerisinde 2 bin 484 şahıs, bin 876 araç ve 299 öğrenci servisi kontrol edildi. Bunun yanı sıra 759 okul çevresi, 49 metruk bina, 90 kafe ve kahvehane, 51 oyun salonu, 155 market ve büfe, 81 park ve bahçe ile 35 öğrenci yurdu denetimden geçirildi. Denetimlerde uçucu madde satışı yaptığı belirlenen 2 iş yeri ile tütün ve tekel bayisi olan 2 işletme hakkında işlem yapıldı. Şırnak'ın Türkiye'yi Orta Doğu'ya bağlayan önemli geçiş noktalarından Habur Kara Hudut Kapısında da güvenlik güçleri yoğun çalışma yürüttü. Sınır kapısında ekim ayı boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 45 asayiş, 74 kaçakçılık, 4 terör, 3 narkotik, 1 sahte kaşe ve 2 yasa dışı giriş teşebbüsü suçuna ilişkin şüpheliler yakalandı. Bunun yanı sıra siber suçlardan aranan 8 kişi ile kayıp şahıs olarak aranan 8 kişi tespit edildi. Habur'daki operasyon ve denetimlerde toplam 145 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele edilmesi ve çocukların her türlü tehlikeden uzak tutulması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.