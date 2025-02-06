Şırnak'ta Freni Boşalan Tanker Elektrik Direğine Çarptı

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Şırnak'ta freni boşalan akaryakıt tankeri elektrik direğine çarptı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan boş akaryakıt tankeri elektrik direğine çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Kenan Ergin yönetimindeki 01 DJC 18 plakalı Mercedes marka boş akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.