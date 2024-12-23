Şırnak\'ta Gümrük Kaçağı Ürün Operasyonu

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Şırnak'ta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi, 27 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik ekiplerince il geneli ile Habur Sınır Kapısında son 1 haftada yapılan operasyonlarda, 0,25 gram sentetik ecza, 1 adet bong, bin 747 paket kaçak sigara, 47 kilo 500 gram kaçak çay, 2 cep telefonu, 407 emtia, 22 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 27 şüpheliye işlem yapıldı. - ŞIRNAK