Şırnak'ta Yapılan Yol Kontrolünde 6 Hint Şebeği Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şırnak'ta Yapılan Yol Kontrolünde 6 Hint Şebeği Ele Geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Jandarma tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta 6 adet Hint şebeği maymunu ele geçirildi. Araç şoförüne yasal yaptırım cezası uygulandı ve Hint şebekleri Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tedavilerinin ardından maymunlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderilecek.

04.06.2024 12:11
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Jandarma tarafından yapılan yol kontrolü sırasında bir araç içerisinde 6 adet "Hint şebeği" ele geçirildi.

İlçenin Ortaköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan bir araçta 6 Hint şebeği maymunu ele geçirildi. Araç şoförüne Kara Avcılığı Kanunu uyarında üst limit olan 41 bin 817 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Nesli tehlike altında olan ve UNESCO tarafından nesli koruma altında olan Hint şebekleri, Jandarma ekipleri tarafından Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tedavilerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Yapılan Yol Kontrolünde 6 Hint Şebeği Ele Geçirildi - Son Dakika
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