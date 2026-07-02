Şırnak\'ta İnşaat İşçisi Düştü

Şırnak'ta inşaattan düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, merkez İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta çalışan M.İ.Z. (19), iskeleden düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. - ŞIRNAK