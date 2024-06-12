Şırnak'ta İsrail'in Gazze ve Filistin'deki katliamına tepki yürüyüşü - Son Dakika
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Şırnak'ta İsrail'in Gazze ve Filistin'deki katliamına tepki yürüyüşü

Şırnak'ta vatandaşlar, İsrail'in Gazze ve Filistin'de yaptığı katliama tepki göstermek için yürüyüş gerçekleştirdi. Peygamber Sevdalıları öncülüğünde toplanan STK temsilcileri, işgal rejiminin Gazze'de yaptığı katliamı ve soykırımı lanetlemek için bir araya geldi. Yürüyüş boyunca sloganlar atılarak İsrail kınandı. Basın açıklamasında ise Gazze soykırımına karşı dünya genelinde oluşan tepki ve uyanışların umut verici olduğu vurgulandı.

12.06.2024 00:25
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Şırnak'ta vatandaşlar, İsrail'in Gazze ve Filistin'de yaptığı katliama tepki göstermek için yürüyüş gerçekleştirdi.

Peygamber Sevdalıları öncülüğünde toplanan STK temsilcileri, işgal rejiminin Gazze'de yaptığı katliamı ve soykırımı lanetlemek için bir araya geldi. Ömer Kabak Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen vatandaşlar, sloganlar atarak İsrail'i lanetledi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Osman Ertaş, Aksa Tufanı sonrası başlayan Gazze soykırımı ve vahşeti sekiz aydır aralıksız devam ettiğini söyledi. Bir tarafta tarihin kaydettiği en korkunç katliam ve soykırım, diğer tarafta ise bir avuç mücahidin, şerefli halkın izzetli direnişi olduğunu belirten Ertaş, "Bir tarafta her gün onlarca yüzlerce katledilen çocuk, kadın ve masum halk, diğer tarafta bu vahşeti alışmış seyirci sürüsü. Dünya genelinde Gazze soykırımına karşı oluşan tepki ve uyanışların çeşitlenip artması umut vericidir" dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta İsrail'in Gazze ve Filistin'deki katliamına tepki yürüyüşü - Son Dakika

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