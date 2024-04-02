Şırnak'ta izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 11 gözaltı
ŞIRNAK - Şırnak'ta izinsiz yürüyüş yapmak isteyen DEM Partili gruba güvenlik güçleri müdahale ederken, 11 kişi gözaltına alındı.
31 Mart seçimlerinde yüzde 47.58 oy alan AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın gerisinde kalan DEM Partililer yasa dışı yürüyüş yapmak istedi. Aralarında DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, DEM Parti PM Üyesi Erhan Basut, Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez'inde bulunduğu grup Şırnak Seçim Kuruluna yürüyüş düzenlemek istedi. Güvenlik güçleri ile uzun süren müzakereler sonucu milletvekillerin geçişine izin verilirken, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan kalabalığın geçişine izin verilmedi. Milletvekillerinin gruptan uzaklaşmasının ardından kalabalığın dağılması için geçişlere izin veren güvenlik güçleri, Gazi Caddesinde polise taş atan bir gruba biber gazı ile müdahale etti.
Polise sözlü ve taşlı saldırı
DEM Parti il başkanlığı önünde toplanan kalabalık ara sokaklardan geçerek milletvekillerinin bulunduğu grup ile birleşti. Güvenlik güçlerine sözlü ve taşlı saldırıda bulanan gruba biber gazı ile müdahale edildi. Aralarında DEM Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Hacı Turan Saltan'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri ve DEM Parti yöneticilerinin uzun süren görüşmelerinin ardından Hacı Turan Saltan'ın serbest bırakıldığı öğrenildi.
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