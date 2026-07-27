Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları - Son Dakika
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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları

Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonları
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Şırnak'ta jandarma, 9 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirdi, 47 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta jandarma ekiplerinin son bir haftada düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 201 bin 20 lirayı bulan çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 20-26 Temmuz tarihleri arasında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyonda 47 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda 12 gram esrar maddesi ile gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 14 bin 32 paket sigara, 12 adet elektronik sigara, 6 kilo nargile tütünü, bin 530 adet elektronik sigara likiti, 116 adet cep telefonu, 5 bin 54 adet muhtelif inşaat ve hırdavat malzemesi, 8 bin 448 adet yedek parça, 445 adet muhtelif giyim-süs eşyası, 48 adet mutfak eşyası, 278 adet muhtelif ev büro malzemesi, 12 adet elektrikli ve elektronik eşya, 242 adet kozmetik malzeme, 8 kilogram çay ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon 201 bin 20 lira olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 47 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Şırnak, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları - Son Dakika

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