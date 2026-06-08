Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 104 Gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 104 Gözaltı

Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 104 Gözaltı
08.06.2026 16:06
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Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda kaçak ürünler ele geçirildi, 104 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şırnak'ta bir haftada yürütülen çalışmalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 104 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-6 Haziran tarihlerinde kent merkezi ve 6 ilçesinde asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonları düzenlendi. 101 şüpheli şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda, 7 adet sentetik ecza hapı, 1 gram esrar, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet şarjör, 69 adet mühimmat, 6 adet dürbün, 5 litre alkollü içecek, 16 adet cep telefonu, 24 bin 454 adet bandrolsüz sigara, 652 elektronik sigara ve likidi, 81 kilo nargile tütünü, 3 bin 752 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 590 adet muhtelif tekstil malzemesi, 850 adet muhtelif kozmetik ve süs eşyası, 10 bin 577 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 19 milyon 809 bin 780 lira olduğu öğrenildi. 104 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Şırnak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 104 Gözaltı - Son Dakika

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