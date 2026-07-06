Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 16 Milyon Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 16 milyon 250 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 56 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Haziran 5 Temmuz tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 1 adet ecstasy maddesi, 1,98 gram metamfetamin maddesi, 0,39 gram eroin maddesi, 0,50 gram sentetik kannabionid/bonzai maddesi, 5,32 gram esrar maddesi, 2 adet bong aparatı, 11 bin 265 adet ilaç, 10 bin 800 adet sigara, 5 bin 600 adet elektronik sigara tütünü, 360 adet elektronik sigara, 10 adet cep telefonu, 2.1 kg altın, 1 adet bakır sikke, 52 adet emtia (muhtelif kozmetik ürünü) ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 16 milyon 250 bin Türk Lirası olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 56 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK