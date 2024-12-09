Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu

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Şırnak'ta çok sayıda gümrük kaçağı ele geçirilirken işlem yapılan 37 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Habur Sınır Kapısında son 1 haftada yapılan operasyonlarda, 9 kilo 105 gram metamfetamin maddesi, 5,79 gram esrar maddesi, 0,59 gram eroin maddesi, 1 gram bonzai maddesi, 4 adet bong, 4 bin 982 paket kaçak sigara, 171 adet puro, 17 adet cep telefonu, bin 172 adet emtia, 512 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ise 2 PKK/KCK terör örgütü üyesi şahıs, hakkında yasal işlem başlatılarak ilgili birime teslim edildi. FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda da 2 terör örgütü üyesi şahıs, hakkında yasal işlem başlatılarak ilgili birime teslim edildi.

İşlem yapılan 37 şüpheliden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ŞIRNAK