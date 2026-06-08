Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu

Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu
08.06.2026 15:32
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Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 8 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi, 38 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 100 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 38 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-6 Haziran tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 163 bin paket kaçak sigara, 80 bin 444 yaprak sigara sarma kağıdı, 6 bin 915 adet tıbbi ilaç, 7 bin 344 adet emtia 555 adet gözlük, 50 adet puro, 77 adet elektronik sigara, 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 100 bin lira olduğu öğrenilirken, 38 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken 36 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Şırnak, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

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