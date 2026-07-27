Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 28 Gözaltı

Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında yaklaşık 500 bin lira değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 28 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1'i yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 20-26 Temmuz tarihleri arasında kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısı'nda operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 79 kilogram esrar, 11 kilo 457 gram metamfetamin, 18 bin adet kaçak sigara, 2 bin 436 litre kaçak akaryakıt, 4 bin 700 sahte ABD doları, 5 bin 805 sahte Türk lirası, 222 adet emtia, 25 adet elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin Türk lirası olduğu öğrenilirken, 28 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece yasal işlem yapıldı. 1'i yabancı uyruklu 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.