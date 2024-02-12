Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçak malzeme operasyonu: 49 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçak malzeme operasyonu: 49 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak\'ta uyuşturucu ve kaçak malzeme operasyonu: 49 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi. Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda 1 kilo 503,22 gram metamfetamin maddesi, 3,3 gram esrar maddesi, 3 adet bong ve 400 paket sigara bulundu. 49 şüpheli ise gözaltına alındı ve yasal işlem başlatıldı.

12.02.2024 14:16
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Şırnak'ta Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirilirken 49 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından Habur Sınır Kapısı'nda terörün finans kaynaklarına düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 503,22 gram metamfetamin maddesi, 3,3 gram esrar maddesi, 3 adet bong ve 400 paket sigara ele geçirildi.

49 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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