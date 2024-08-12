Şırnak\'ta Kaçakçılık ve Asayiş Operasyonlarında 4 Kişi Tutuklandı

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Şırnak'ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 54 kişi hakkında adli işlem yapılırken 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, bin 730 paket sigara, 13 adet elektronik sigara, 10 kilo kaçak çay, 19,53 gram metamfetamin maddesi, 7,58 gram esrar, 4 adet bong, 1 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonlarda 54 kişi yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Yapılan yasal işlemlerin ardından 3'ü tefecilik suçundan olmak üzere 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ŞIRNAK