Şırnak'ta Kaçakçılık ve Asayiş Operasyonlarında 50 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı

3.Sayfa

Şırnak'ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 50 kişi hakkında adli işlem yapılırken çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 54,49 gram metamfetamin, 3,97 gram eroin, 7 adet bong, 1 adet hassas terazi, bin 290 paket kaçak sigara, 2 adet kaçak elektronik sigara ve 1 adet sahte para ele geçirildi.

Operasyonlarda; 22 kaçakçılık, 13 şüpheli asayiş, 2 şüpheli terör, 7 şüpheli kaçakçılık, 2 şüpheli kayıp şahıs ve 4 şüpheli sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 50 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlemler yapıldı. - ŞIRNAK