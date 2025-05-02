Şırnak'ta Kalp Krizi İle Vefat Eden Uzman Çavuş İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Şırnak'ta Kalp Krizi İle Vefat Eden Uzman Çavuş İçin Tören Düzenlendi

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Karaduman, kalp krizi sonucu vefat etti. Cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı ve Karaduman, hava yoluyla Manisa'ya uğurlandı.

02.05.2025 21:10
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Şırnak'ta kalp krizi sonucu vefat eden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Karaduman için tören düzenlendi.

Uludere 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı Besta Motorlu Piyade Tabur Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Karaduman (45) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törende, Karaduman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek, katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından okunan duanın ardından cenaze ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına götürüldü. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karaduman'ın cenazesi buradan hava yoluyla Manisa'ya uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve askerler katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Kalp Krizi İle Vefat Eden Uzman Çavuş İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika

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