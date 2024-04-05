Şırnak\'ta kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Pınarönü köyünde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen kamyonet, 3 yaşındaki Belinay Akman'a çarptı. Feci şekilde yaralanan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK
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Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ile Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1014 uyuşturucu hap ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Bolu'da polis ekipleri, İzzet Baysal Caddesi'ne girmesi yasak olan ve kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza keserek kurallara uymalarını sağladı. Ayrıca Cumhuriyet Caddesi'nde de denetimler yapıldı ve cezalar uygulandı. Bayram boyunca da önlemler sıkılaştırılacak.
Samsun'da tüfekle havaya ateş açarak güvenliği tehlikeye düşüren E.K. isimli şahsın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda E.K. suç aleti tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatıldı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kendilerini avukat olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yapan çete üyeleri İstanbul'da yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
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