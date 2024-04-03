Şırnak\'ta kaybolan genç arama çalışmaları devam ediyor

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 10 gün önce kaybolan ve en son Dicle Nehri kenarında görülen 16 yaşındaki Muhammed Bavli'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Cizre'de 22 Mart'tan bu yana kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Muhammed Bavli'yi arama çalışmaları bugünde devam etti.

Konak Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Bavli'yi bulmak için arama kurtarma ekipleri Dicle Nehrini ve kıyısını karış karış taramaya başladı. Cizre Belediyesi, Diyarbakır ve Şırnak AFAD ekipleri ile Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kayıp genci bulmak için yaptığı çalışmalar sürüyor.

Güzeller karakolu mevkiinden başlayarak İnci, ve Silopi Yankale hudut hattı boyunca arama faaliyetlerini gerçekleştirildi. Ekiplerin Dicle Nehrindeki çalışmaları Suriye sınır hattında devam ediyor. - ŞIRNAK