Şırnak\'ta hayvanlarına ot toplamak için dağa çıkan İsmail Bilir\'i arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

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Şırnak'ta dün sabah saatlerinde hayvanlarına ot toplamak için Kaval Dağı Behra Hınce yaylasına çıkan İsmail Bilir'i arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

AFAD, Jandarma, Güvenlik Korucuları ve köylülerin de katılımı ile havadan ve iz arama köpekleri ile karadan İsmail Bilir'i (60) arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şırnak merkeze bağlı Güneyçam köyünde ikamet eden Bilir'i arama çalışmaları; bölgede etkili olan sağanak yağış ve olumsuz hava koşullarına rağmen dron, helikopter ve karadan iz arama köpekleri ile aralıksız sürdürülüyor. - ŞIRNAK