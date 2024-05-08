Şırnak'ta hayvanlarına ot toplamak için dağa çıkan İsmail Bilir'i arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Şırnak'ta hayvanlarına ot toplamak için dağa çıkan İsmail Bilir'i arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Şırnak\'ta hayvanlarına ot toplamak için dağa çıkan İsmail Bilir\'i arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Güneyçam köyünde ikamet eden İsmail Bilir'in hayvanlarına ot toplamak için çıktığı Kaval Dağı Behra Hınce yaylasında kaybolması üzerine AFAD, Jandarma, Güvenlik Korucuları ve köylülerin katılımıyla arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sağanak yağış ve olumsuz hava koşullarına rağmen dron, helikopter ve iz arama köpekleriyle yapılan arama çalışmaları sürdürülüyor.

08.05.2024 14:33
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Şırnak'ta dün sabah saatlerinde hayvanlarına ot toplamak için Kaval Dağı Behra Hınce yaylasına çıkan İsmail Bilir'i arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

AFAD, Jandarma, Güvenlik Korucuları ve köylülerin de katılımı ile havadan ve iz arama köpekleri ile karadan İsmail Bilir'i (60) arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şırnak merkeze bağlı Güneyçam köyünde ikamet eden Bilir'i arama çalışmaları; bölgede etkili olan sağanak yağış ve olumsuz hava koşullarına rağmen dron, helikopter ve karadan iz arama köpekleri ile aralıksız sürdürülüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Jandarma, Şırnak, AFAD, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta hayvanlarına ot toplamak için dağa çıkan İsmail Bilir'i arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta hayvanlarına ot toplamak için dağa çıkan İsmail Bilir'i arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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