Şırnak'ta dünden bu yana aranan 17 yaşındaki çocuk, metruk bir binada sağ olarak bulundu. Çocuğun bulunmasıyla ailenin saatler süren endişeli bekleyişi sona erdi.

HAYVAN OTLATMAYA GİTTİ, EVE DÖNMEDİ

Edinilen bilgiye göre, Güneyce köyünde yaşayan 17 yaşındaki çocuk, dün saat 11.00 sıralarında hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen çocuğun yakınları, saat 20.39'da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AFAD VE JANDARMA SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Şırnak AFAD İl Müdürlüğü, 4 personel, 1 araç ve dronu bölgeye yönlendirirken, çalışmalara Kumçatı Jandarma Karakolu ekipleri de katıldı.

METRUK GECEKONDUDA UYURKEN BULUNDU

Gece saatlerinde de süren çalışmalarda ekipler, çocuğun bulunabileceği bölgeleri ve kullanılmayan yapıları tek tek kontrol etti. Havadan ve karadan yürütülen aramalar sonucunda çocuk, metruk ve kullanılmayan eski bir gecekondunun içinde sağ ve uyur halde bulundu.