Şırnak\'ta Koruma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Şırnak Koruma Kurulu toplantısı Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda Cumhuriyet Savcısı Deniz Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Şırnak Cumhuriyet Savcısı Deniz Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Denetimli Serbestlik Müdürü Nilay Durgun, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, koruma kurulu üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katılarak, gündemde yer alan konular ele alındı. Toplantıda 2024/2025 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi hükümlülerin çocuklarına yapılacak kırtasiye yardımı ile yeniden suç işlemenin önlenmesi ve mağdura verilen zararın telafi edilmesi, suçtan zarar görenlerin suç nedeniyle karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların giderilmesi, suçun etki ve sonuçlarının en aza indirilmesi ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla gereksinim duydukları konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği hususları görüşüldü. - ŞIRNAK