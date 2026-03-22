Şırnak\'ta Köy Çöktü, Evler Boşaltıldı

Şırnak'ta günlerdir etkili olan sağanak yağış sonrası köyün bir bölümü çökünce evler boşaltıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Bolağaç köyünde günlerdir etkili olan şiddetli yağış nedeniyle köyün bir bölümü çöktü. 5 ev, 4 ahır ve onlarca yolun çöktüğü köyde heyelan tehlikesi artarak devam ediyor. Jandarma tedbir amaçlı evleri boşaltırken, vatandaşlar gidecek yer bulamayınca anaokuluna sığındı. Yetkililere seslenen vatandaşlar 32 yıldır ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

Günlerdir anaokulunda kalan vatandaşlardan Bilal Ücün ev ve ahırlarda hasar oluştuğunu belirterek, "32 yıldır biz buradayız. Terör nedeniyle eski köylerimizi boşaltıp buraya geldik. Ben ve 5 ev daha bu sorunu yaşadı. Evlerimizi burada yaptık. Yıllardır böyle yağış göremedik. İlk defa böyle oluyor. Her yer çöktü. Evlerde çatlaklar oluştu. Evliyim, güvenlik korucusuyum. Annem ve 4 çocuğumla şimdi anaokulunda kalıyorum. Devletimizden yardım bekliyoruz. Eşyalarımızı anaokuluna taşıdık. İlk başta AFAD ve jandarmayı aradık kaymakamlığa dilekçe verdik. Isınma sorunu var. 5 ev şimdi zarar gördü. Yetkililerimize sesleniyorum bizlere bir çözüm bulsun" dedi. - ŞIRNAK