Şırnak\'ta Küçük Çocuğun Hayatı Eczacının Hızlı Müdahalesiyle Kurtarıldı

Şırnak'ta nefes borusuna şeker kaçan küçük çocuk, bir eczacının yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata döndü.

Olay, merkez Bahçelievler Mahallesi Belediye Bulvarı üzerinde meydana geldi. Annesiyle birlikte kaldırımda bekleyen 4-5 yaşlarındaki bir çocuk, yediği şekerin boğazına kaçması üzerine nefes alamadı. Panik yaşayan anne çevreden yardım isterken, sesleri duyan Eczacı Mehmet İtaç hızla dışarı fırladı. İtaç, boğulma tehlikesi geçiren çocuğa Heimlich manevrasıyla müdahale etti. Yapılan ilk yardım sayesinde boğazındaki şeker çıkan çocuk, yeniden nefes almaya başladı. O anlar eczanenin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Yaşananları İHA muhabirine anlatan Eczacı Mehmet İtaç, "Eczanede çalışıyorduk. Eczanenin yanındaki bir anne ve çocuğun çığlıkları ile hemen dışarı çıktım. Çocuğun boğazına bir şey sıkıştığını gördüm. Çocuğa müdahale edilmesi gerektiği kanısına vardım. Çocuğa hemen Heimlich manevrası yaptım. Bunu daha önceden de bildiğim için uyguladım. Çocuğun boğazındaki cismi çıkardım. Çok şükür çocuğun sağlık durumu şu an iyi" dedi.

Yaşanan olay Heimlich manevrasının önemini bir kez daha gözler önüne sererken, duyarlı davranışıyla takdir toplayan Eczacı Mehmet İtaç'ın hızlı refleksi muhtemel bir facianın önüne geçti. - ŞIRNAK