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Şırnak'ta Kurban Bayramı'nda sürücülere 1 milyon 655 bin TL ceza kesildi

ŞIRNAK - Şırnak'ta Kurban Bayramında kolluk kuvvetleri tarafından denetlenen 11 bin 490 araçtan kurallara uymayan bin 66 araç ve sürücüye 1 milyon 655 bin 931 lira ceza kesildi.

Şırnak'ta Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 6'sı maddi hasarlı 17 trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Kent genelinde emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 11 bin 490 araç denetlendi. Kurallara uymayan toplamda bin 66 araç ve sürücüye 1 milyon 655 bin 931 TL ceza kesilirken, 62 araç ise trafikten men edildi.