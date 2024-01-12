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Şırnak'ta lastiği patlayan otomobil Habur Çayı'na uçtu, yaralı uzman çavuş kurtarıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta lastiği patlayan otomobil Habur Çayı'na uçtu, yaralı uzman çavuş kurtarıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde lastiği patlayan bir otomobil, şarampole yuvarlanarak Habur Çayı'na düştü. Kazada yaralanan uzman çavuş, donmak üzereyken köylüler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayın ardından köylüler, otomobilin çıkarılması için çalışma başlattı.

Şırnak\'ta lastiği patlayan otomobil Habur Çayı\'na uçtu, yaralı uzman çavuş kurtarıldı
12.01.2024 - 14:10,  Güncelleme: 14:18
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde lastiği patlayan otomobil Habur Çayı'na uçtu. Kazada yaralanan uzman çavuş, donmak üzereyken köylüler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak, gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato bölgesinde dün akşam saatlerinde seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, şarampole yuvarlanıp Habur Çayı'na düştü. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücüyü 5 saat sonra köylüler buldu. Donmak üzere olduğu görülen uzman çavuşun kurtarılması için köydeki camiden anons yapıldı. Olay yerine gelen köylüler, uzman çavuşu bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı uzman çavuş, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Gün ağarınca kazanın meydana geldiği bölgede bekleyen köylüler, Habur Çayı'na düşen otomobilin çıkarılması için çalışma başlattı.

Oymakaya Köyü Muhtarı Abdulselam Ecer, "Dün akşam saatlerinde bir kaza olduğu bilgisini aldık. Köyde anons edip herkesi çağırdık. Tahminen 6 saat boyunca karşı tarafta kalmış olan sürücü uzman çavuşun kaza yaptığını ve buz gibi sudan kendi imkanlarıyla çıktığını biliyoruz. Burada köylüler karlı ve buz gibi havada karşıya geçip yaralıyı getirdi. 112 ekiplerine teslim ettik. Şimdi de araç başındayız, araç suyun altında. Çok şükür yaralının durumu iyi" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta lastiği patlayan otomobil Habur Çayı'na uçtu, yaralı uzman çavuş kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta lastiği patlayan otomobil Habur Çayı'na uçtu, yaralı uzman çavuş kurtarıldı - Son Dakika
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