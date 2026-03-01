Şırnak\'ta Mandalina Yüklü Tır Yangını

Şırnak'ta seyir halindeki mandalina yüklü tır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında tırdan geriye demir yığını kaldı.

Edinilen bilgilere Nusaybin istikametinden Cizre istikametine gelmekte olan Abdulvahap Çetin yönetimindeki 33 AGE 599 plakalı tır, İdil Yolaçan köyü mevkiinde seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Alevlere teslim olan tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince tır şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangından sonra tırdan geriye demir yığını kaldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK