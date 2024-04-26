Şırnak\'ta PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı

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Şırnak'ta PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik şafak operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerine yönelik bu sabah şafak operasyonu düzenlendi. Daha önce tespiti yapılan evlere yapılan baskınla 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK