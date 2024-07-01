Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ Operasyonları: 8 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

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Şırnak'ta polis tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda 3 bölücü terör örgütü mensubu hakkında işlem yapılarak, ilgili il ve birime teslim edildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda ise; 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan yasal işlemlerin ardından 1 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest, 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilirken, 3 şüpheli ifadesi akabinde serbest bırakıldı. - ŞIRNAK