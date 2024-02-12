Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ Operasyonunda 9 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ Operasyonunda 9 Gözaltı

Şırnak\'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ Operasyonunda 9 Gözaltı

Şırnak'ta kolluk kuvvetlerinin PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarla PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetleri deşifre edilmeye çalışıldı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 6 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

12.02.2024 14:20  Güncelleme: 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta kolluk kuvvetlerince PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Şırnak, PKK, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ Operasyonunda 9 Gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 17:45:05. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ Operasyonunda 9 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement