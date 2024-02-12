Şırnak\'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ Operasyonunda 9 Gözaltı

Şırnak'ta kolluk kuvvetlerince PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.
Gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK
Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.
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