Şırnak\'ta PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

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Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terörle mücadele çerçevesinde kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 5 şüpheli ifadesi akabinde serbest bırakıldı, 3'ü ilgili birime teslim edildi. - ŞIRNAK