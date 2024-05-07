Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Şırnak\'ta PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı ve 3'ü ilgili birime teslim edildi.

07.05.2024 19:01
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Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terörle mücadele çerçevesinde kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 5 şüpheli ifadesi akabinde serbest bırakıldı, 3'ü ilgili birime teslim edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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