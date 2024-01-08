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Şırnak'ta terör operasyonunda 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonunda 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonlar kapsamında 1 şüpheli serbest bırakılırken, diğer şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Şırnak\'ta terör operasyonunda 3 şüpheliden 1\'i tutuklandı
08.01.2024 - 15:10,
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Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, 1 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güvenlik, Terör, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta terör operasyonunda 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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