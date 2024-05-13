Şırnak\'ta terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve DKP/BÖG terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terörle mücadele çerçevesinde kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ, PKK/KCK, DEAŞ ve DKP/BÖG silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinden 1'i tutuklandı. - ŞIRNAK