Şırnak'ta terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şırnak'ta terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Şırnak\'ta terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve DKP/BÖG terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

13.05.2024 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve DKP/BÖG terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terörle mücadele çerçevesinde kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ, PKK/KCK, DEAŞ ve DKP/BÖG silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinden 1'i tutuklandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Operasyon, Şırnak, Kck, PKK, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:30 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis’e gelecek Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e gelecek
18:26 İstanbul’da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam
18:01 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
17:49 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:50:46. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement