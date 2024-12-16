Şırnak'ta Terörle Mücadele Operasyonları - Son Dakika
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Şırnak'ta Terörle Mücadele Operasyonları

Son bir haftada Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

16.12.2024 16:15
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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada merkez ve ilçelerde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PYD'ye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilirken 2 şüphelinin ise ilgili il ve birimine teslim edilmek üzere Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde gözaltına bekletildiği kaydedildi.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan operasyonlarda 5 şüpheli, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda ise 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Terörle Mücadele Operasyonları - Son Dakika

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