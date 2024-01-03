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Şırnak'ta tır şarampole yuvarlandı: Sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Şırnak'ta tır şarampole yuvarlandı: Sürücü hafif yaralandı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şarampole yuvarlandı. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine gelen çevredekilerin yardımıyla sürücü kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Şırnak\'ta tır şarampole yuvarlandı: Sürücü hafif yaralandı
03.01.2024 - 11:32,
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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, şarampole yuvarlandı. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği belirlenemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki tır şarampole yuvarlandı. İki takla atarak durabilen tırdan sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Durumu iyi olduğu öğrenilen sürücü hastahaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. Araçta maddi hasar meydana geldi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Uludere, Şırnak, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta tır şarampole yuvarlandı: Sürücü hafif yaralandı - Son Dakika


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