Şırnak'ta trafik kazalarında 19 ölü, 565 yaralı

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Şırnak'ta ilk altı ay trafik bilançosu: 19 ölü, 565 yaralı

ŞIRNAK - Şırnak'ta, ilk 6 ayda meydana gelen trafik kazalarında 19 kişinin öldüğü, 565 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünün 2024 yılının ilk 6 ay verilerinde; toplam kaza 648, kaza sonucu vefat edenler 19, yaralı sayısı 565, maddi hasarlı trafik kazası 281, kontrol edilen araç sayısı 271 bin 330, ceza uygulanan şahıs 3 bin 848, ceza uygulanan araç 28 bin 36, ceza miktarı 53 milyon 679 bin 329 ve men edilen araç sayısının 327 olduğu paylaşıldı.