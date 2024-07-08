Şırnak'ta trafik kazalarında 19 ölü, 565 yaralı - Son Dakika
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Şırnak'ta trafik kazalarında 19 ölü, 565 yaralı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nün verilerine göre, Şırnak'ta ilk 6 ayda meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti, 565 kişi ise yaralandı. Toplamda 648 kaza meydana gelirken, maddi hasarlı trafik kazası sayısı 281 olarak kaydedildi. Kontrol edilen araç sayısı 271 bin 330 olurken, 3 bin 848 kişiye ceza uygulandı. Ayrıca, 28 bin 36 araca da ceza kesildi ve toplamda 53 milyon 679 bin 329 TL ceza miktarı tahsil edildi. 327 araç ise trafikten men edildi.

08.07.2024 19:56
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Şırnak'ta ilk altı ay trafik bilançosu: 19 ölü, 565 yaralı

ŞIRNAK - Şırnak'ta, ilk 6 ayda meydana gelen trafik kazalarında 19 kişinin öldüğü, 565 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünün 2024 yılının ilk 6 ay verilerinde; toplam kaza 648, kaza sonucu vefat edenler 19, yaralı sayısı 565, maddi hasarlı trafik kazası 281, kontrol edilen araç sayısı 271 bin 330, ceza uygulanan şahıs 3 bin 848, ceza uygulanan araç 28 bin 36, ceza miktarı 53 milyon 679 bin 329 ve men edilen araç sayısının 327 olduğu paylaşıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta trafik kazalarında 19 ölü, 565 yaralı - Son Dakika

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