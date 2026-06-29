Şırnak\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Şırnak'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralanan öğretmen hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, öğretmen olduğu öğrenilen Z.K. (25) yönetimindeki 06 DA 4663 plakalı otomobil, Hastane Kavşağı'ndan Sanayi Kavşağı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen Ö.Ü. (27) idaresindeki 46 AKS 982 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen şiddetli çarpışmada sürücüler Z.K. ve Ö.Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan B.Y. (22) ve M.D. (54) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan öğretmen Z.K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ö.Ü., B.Y ve M.D.'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK