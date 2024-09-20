Şırnak'ta Torbacı Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şırnak'ta Torbacı Operasyonu: 7 Tutuklama

Geniş Video İzle

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

20.09.2024 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta torbacı operasyonu: 7 tutuklama

ŞIRNAK - Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eşzamanlı uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken göz altına alınan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak Merkez ve ilçelerinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen 16 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan istihbarat ve teknik takibin ardından Çarşamba günü belirlenen adreslere narkotik köpekleri Hektor ve Aspar eşliğinde düzenlenen operasyonda torbacı olarak tabir edilen 16 uyuşturucu satıcısı göz altına alındı.

Emniyet sorgulamalarının ardından 8 şüpheli serbest bırakıldı, 8 şüpheli ise mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan 1 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı. Şüphelilerden U.U., F.A., Ç.A., S.N., Ç.T., C.P. ve R.Ü. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak\'ta Torbacı Operasyonu: 7 Tutuklama
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Operasyon, Narkotik, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Torbacı Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:00 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
13:31 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire “sus“ işareti yaptı Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire "sus" işareti yaptı
13:03 “Türk Escobar“ lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
01:35 Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti! Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada
00:36 Pitbull dehşeti anbean kamerada Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti Pitbull dehşeti anbean kamerada! Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti
00:10 Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününden sonra otobüse bindi Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi
23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
22:32 Hakkında siyasi yasak getirilen Belediye Başkanı Kadir Aydar: Ceyhan halkının iradesine ipotek koydular Hakkında siyasi yasak getirilen Belediye Başkanı Kadir Aydar: Ceyhan halkının iradesine ipotek koydular
22:21 İtalya’da tecavüzcülere “kimyasal hadım“ cezasının gelmesi an meselesi İtalya'da tecavüzcülere "kimyasal hadım" cezasının gelmesi an meselesi
21:43 Savaş resmen başladı İsrail, Lübnan’ı vurdu Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 15:59:18. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Torbacı Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement