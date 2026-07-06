Şırnak\'ta Uyuşturucu ve Kaçak Mal Operasyonu

Şırnak'ta polis ekiplerinin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 16 milyon 774 bin 450 lira olan uyuşturucu ile kaçak sigara, tütün ve malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında alınan istihbari bilgiler doğrultusunda yürütülen operasyonlarda, 73 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 kilo 625 gram skunk maddesi, 30 adet cep telefonu, 27 bin 245 adet bandrolsüz sigara, 891 adet elektronik sigara ve likiti, 23 kilo nargile tütünü, bin 916 adet muhtelif hırdavat malzemesi, bin 283 adet muhtelif tekstil malzemesi, 3 bin 376 adet muhtelif kozmetik ve süs eşyası, 669 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 16 milyon 774 bin 450 lira olduğu belirtilirken, uyuşturucu ile kaçak sigara, tütün ve malzemeleri gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmaya çalıştıkları tespit edilen 73 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞIRNAK