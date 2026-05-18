Şırnak'ta Uyuşturucu ve Kaçakçı Operasyonları

18.05.2026 18:41
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçak ürün operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyet birimlerince narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda 4,15 gram eroin, 1 gram skunk, 14,29 gram metamfetamin, 72,61 gram sentetik kannabinoid/bonzai, 3,72 gram bonzai hammaddesi, 32 adet sentetik ecza hapı, 6 adet extacy hap ile 2 adet bong aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen operasyonlarda ise 29 bin 900 adet kaçak sigara, 6 bin 200 adet elektronik sigara tütünü, 8 bin 458 adet puro, 118 adet elektronik sigara, 3 kilogram nargile tütünü, 2 adet cep telefonu, 12 kilogram çay, 242 adet ilaç, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ile toplam 5 bin 687 adet çeşitli kaçak emtia ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünler arasında gözlük, termos, saç şekillendirici, makyaj malzemesi ve epilasyon cihazlarının da bulunduğu öğrenildi. Kaçakçılık operasyonları kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda da çok sayıda aranan şahıs yakalandı. Yapılan kontrollerde 23 şüpheli asayiş suçlarından, 13 şüpheli kaçakçılık suçlarından, 2 şüpheli terör suçlarından, 2 şüpheli siber suçlardan, 1 şahıs sahte pasaport kullanarak "resmi belgede sahtecilik" suçundan ve 1 kayıp şahıs olmak üzere toplam 42 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Şırnak'ta güvenlik güçlerinin terörün finans kaynakları arasında gösterilen kaçakçılık faaliyetleri ile uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

