Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 50 kişiye adli işlem yapıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 50 kişiye adli işlem yapıldı

Şırnak\'ta yapılan operasyonlarda 50 kişiye adli işlem yapıldı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda 10,61 gram eroin, 3,68 gram metamfetamin, 3 bin 190 paket kaçak sigara, 250 adet kaçak puro, 34 adet elektronik sigara, 46 adet emtia, 16 kilo kaçak çay ve 10 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonlarda 50 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

07.05.2024 19:07
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Şırnak'ta bir hafta boyunca yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 kişiye adli işlem yapıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik son bir haftada Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda 10,61 gram eroin maddesi, 3,68 gram metamfetamin, 3 bin 190 paket kaçak sigara, 250 adet kaçak puro, 34 adet elektronik sigara, 46 adet emtia, 16 kilo kaçak çay ve 10 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemelere el konulurken, 50 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 50 kişiye adli işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 50 kişiye adli işlem yapıldı - Son Dakika
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