Şırnak\'ta yapılan operasyonlarda 50 kişiye adli işlem yapıldı

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Şırnak'ta bir hafta boyunca yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 kişiye adli işlem yapıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik son bir haftada Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda 10,61 gram eroin maddesi, 3,68 gram metamfetamin, 3 bin 190 paket kaçak sigara, 250 adet kaçak puro, 34 adet elektronik sigara, 46 adet emtia, 16 kilo kaçak çay ve 10 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemelere el konulurken, 50 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞIRNAK