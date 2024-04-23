Şırnak\'ta Yapılan Operasyonlarda 57 Kişiye Adli İşlem

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Şırnak'ta bir hafta boyunca yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 57 kişiye adli işlem yapıldı. .

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına bir hafta da 40 operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeye el konuldu. Operasyonlarda, piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan kaçak cep telefonları ele geçildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 12,65 gram metamfetamin, 10,64 gram eroin, 50,41 gram esrar, 7 adet sentetik ecza, 6 bin 935 paket sigara, 227 adet elektronik sigara, 213 kilo kaçak tütün, 200 paket elektronik sigara tütünü, 12 bin 400 adet makaron, 3297 adet emtia (kol saati, makyaj malzemeleri, termos), 22 adet cep telefonu, 26 kilo kaçak çay ele geçirildi.

57 kişi hakkında adli işlem yapıldı. - ŞIRNAK