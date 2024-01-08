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Şırnak'ta yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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Şırnak'ta yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

Şırnak ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen birçok malzeme ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 49 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda esrar, metamfetamin, eroin, bong, kokain, sigara, elektronik sigara, elektronik emtia, cep telefonu ve kaçak alkol gibi birçok madde ele geçirildi.

Şırnak\'ta yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi
08.01.2024 - 15:36,
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Şırnak ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda malzeme ele geçirilirken, operasyonlarda 49 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu maddelere ve gümrük kaçağı malzemelere el konuldu. Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda; 63,6 gram esrar, 15,75 gram metamfetamin, 3,19 gram eroin, 5 adet bong, 1 gram kokain, 5 bin 233 paket sigara, 217 adet elektronik sigara, 133 adet elektronik emtia, 129 adet cep telefonu ve 71 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 39'u kaçakçılık, 9'u asayiş ve 1'i terör suçundan olmak üzere toplam 49 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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