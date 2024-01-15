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Şırnak ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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Şırnak ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen birçok malzeme ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 43 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen malzemeler arasında metamfetamin, sigara, elektronik emtia ve kaçak çay bulunuyor.

Şırnak ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi
15.01.2024 - 16:30,  Güncelleme: 16:31
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Şırnak ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda malzeme ele geçirilirken, operasyonlarda 43 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu maddelere ve gümrük kaçağı malzemelere el konuldu. Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda; 6,81 gram metamfetamin, 1 adet bong, 2 bin 797 paket sigara, 768 adet elektronik emtia, 188 adet kaçak elektronik sigara, 12 adet cep telefonu, 10 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 28'i kaçakçılık, 11'i asayiş, 3'ü şüpheli sahtecilik suçundan ve 1 şahıs KİHBİ sorgulaması sonucunda kayıp şahıs olmak üzere olmak üzere toplam 43 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Şırnak, Güvenlik, Uyuşturucu, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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