Şırnak ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 0,85 gram met maddesi, 0,31 gram esrar maddesi 5 bin 454 paket sigara, 165 adet puro, 24 adet elektronik sigara, 15 adet emtia (kablosuz kulaklık, akıllı saat, termos), 11 adet cep telefonu, 4 kilogram kaçak çay ele geçirildi.
Yapılan operasyonlarda 26 kişi kaçakçılık ve 11 kişi asayiş suçundan olmak üzere toplam 37 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta yapılan operasyonlarda kaçak malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
Bolu'da Borazanlar Mahallesi'nde bir sürücü, 2 otomobile makas atarak kaza yapmalarına sebep oldu ve olay yerinden kaçtı. Ancak daha sonra geri dönerek kaza mahaline geldi. Polis ekipleri olayı soruştururken, kazaya karışan tüm sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığı önlemek amacıyla bir operasyon düzenledi. Savcılık izniyle şüphelinin izini süren ekipler, bir depoda sahte alkol üretildiği ihbarını aldı. Yapılan baskında 105 litre kaçak içki ele geçirildi ve şüpheli yakalandı.
İzmir'in Konak ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu maddeler ve toplamda 219 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
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