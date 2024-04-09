Şırnak'ta yapılan operasyonlarda kaçak malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
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Şırnak'ta yapılan operasyonlarda kaçak malzemeler ele geçirildi

Şırnak\'ta yapılan operasyonlarda kaçak malzemeler ele geçirildi

Şırnak ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi ve uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, met maddesi, esrar maddesi, sigara, puro, elektronik sigara, emtia, cep telefonu ve kaçak çay gibi birçok malzeme ele geçirildi. Toplamda 37 şüpheli gözaltına alındı.

09.04.2024 01:53
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Şırnak ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 0,85 gram met maddesi, 0,31 gram esrar maddesi 5 bin 454 paket sigara, 165 adet puro, 24 adet elektronik sigara, 15 adet emtia (kablosuz kulaklık, akıllı saat, termos), 11 adet cep telefonu, 4 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 26 kişi kaçakçılık ve 11 kişi asayiş suçundan olmak üzere toplam 37 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta yapılan operasyonlarda kaçak malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

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