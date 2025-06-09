Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yılan ısırması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, saat 21.00 sıralarında Taşarası köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski köy muhtarı Abdülselam Ecer'i (55), Oymakkaya köyü kırsalında biçeneklerde çalıştığı sırada yılan ısırdı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ecer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta Yılan Isırması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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